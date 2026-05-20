Tahvil faizlerindeki yükseliş küresel borsalarda düzeltme riski yaratıyor

Küresel hisse senedi piyasaları yeni tarihi zirvelere ulaşmaya devam ederken, tahvil piyasaları enflasyon ve artan borçlanma maliyetlerine yönelik endişelerle büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. Financial Times tarafından yayımlanan rapora göre, jeopolitik gerilimlerin uzun vadeli ekonomik etkileri nedeniyle tahvil faizlerindeki yükseliş düzeltme riski sinyalleri veriyor. Teknoloji firmalarının öncülüğünde nisan ayı başından itibaren ivme kazanan bu hareket, hisse senetleri ile sabit getirili menkul kıymetler arasındaki makasın açılmasına neden oldu.

Teknoloji odaklı büyüme hisse senedi piyasalarında yoğunlaşmayı artırdı

Yapay zeka odaklı gelişmelere yönelik talep, S&P 500 endeksini ardı ardına yeni rekor seviyelere taşımıştı. Orta Doğu'daki çatışma gerilimlerinin nisan ayı başında geçici olarak hafiflemesiyle başlayan bu yukarı yönlü hareket, büyük ölçekli teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde yoğunlaşmıştı. Yatırımcılar, Intel (INTC) hisseleri gibi sınırlı sayıda teknoloji varlığında görülen bu sıkışmanın piyasanın geneline yayılmaması konusundaki endişelerini dile getiriyor. Hisse senedi piyasalarındaki bu ralliye karşılık, devlet tahvili piyasalarında tam tersi bir fiyatlama süreci yaşanıyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş makroekonomik düzeltme riski doğuruyor

Amerika Birleşik Devletleri uzun vadeli tahvil faizleri, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon baskılarını canlı tutacağı beklentisiyle iki bin yedi yılından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacağı öngörüsünü güçlendiriyor. Varlık sınıfları arasındaki bu uyumsuzluğun sürdürülebilir olmadığını düşünen Amundi (AMUN) hisseleri yatırım grubu yöneticisi Vincent Mortier, hisse senetlerindeki hızlı yükselişin tahvillerdeki temkinli duruşla çeliştiğini ve piyasaların bir düzeltme riski ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Uzun vadeli enflasyon beklentileri de çok yıllı zirvelerin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Küresel fon yöneticileri hisse senedi ağırlıklarını artırıyor

Piyasadaki risk uyarılarına rağmen küresel fonların hisse senedi piyasalarına yönelik iştahı güçlü kalmayı sürdürüyor. Bank of America hisseleri tarafından gerçekleştirilen küresel anket, fon yöneticilerinin hisse senedi ağırlıklarını son yılların en yüksek seviyesine çıkardığını, tahvil tahsisatlarını ise minimum düzeye indirdiğini göstermişti.

Analistler, bu uç pozisyonlanmanın makroekonomik verilerde yaşanacak olası bir değişim durumunda kâr satışlarını hızlandırabileceğini öngörüyor. Türev piyasalarındaki opsiyon faaliyetleri de faiz oranlarındaki yükselişe rağmen yatırımcıların yukarı yönlü pozisyon almaya devam ettiğini doğruluyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa piyasaları arasındaki ayrışma, enerji ithalatına bağımlılık ve zayıf büyüme beklentileri nedeniyle Avrupa aleyhine büyümeye devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan bu varlık fiyatlaması farklılıkları, aylık ve yıllık bazda makroekonomik dengelerin yönünü tayin etmede belirleyici bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.