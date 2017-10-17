Küresel borsalarda rekorlar sürüyor

17 Ekim 2017

ABD'de Başkan Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen kişilerle yaptığı görüşmeler ve kulislerde konuşulanlar piyasaların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Fed başkanlığı için adı geçen adaylar arasında öne çıkan John Taylor ile dün bir görüşme yapan Trump'ın, halen bu konuda net bir açıklaması bulunmuyor.

Dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentileri aşması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle rekorlarını geliştirirken, dolar endeksi 93 sınırından gelen alımlarla yükselişe geçerek 93,4'e çıktı. Analistler, bugün sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile 3’üncü çeyrek şirket bilançolarının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, henüz kayda değer bir gelişme sağlanamayan Brexit görüşmeleri, İspanya'da Katalonya ile ilgili belirsizlikler ve Almanya'da hükümet kurma çalışmaları piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak tarihinde ilk kez 13.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,75 değer kaybetti.

Bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, sınırlı da olsa düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan ve 1,1778'e gerileyen avro/dolar paritesinin 1,1770 desteğinin üzerinde tutunup tutunamayacağının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çin'de yarın başlayacak Komünist Parti Kurultayı öncesi Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanarak 1996 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.