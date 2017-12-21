Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

21 Aralık 2017

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerine odaklandı.

ABD'de, dün vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifi, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada kabul edildi. Kongrenin her iki kanadından geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşacak. Ayrıca, dün açıklanan ikinci el konut satışları, kasımda yüzde 5,6 artarak 2006 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04’lük sınırlı oranda değer kaybetti.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başlıyor

Avrupa tarafında, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yıllık yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dün bir araya gelmesinin ardından koalisyon ön görüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlayıp 12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı.

BoJ para politikasında değişikliğe gitmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişiklik yapmazken, BoJ üyesi Goushi Kataoka, karar sonrası yaptığı açıklamada, bankanın iç faktörlerden dolayı fiyat istikrarı hedefine ulaşma zamanında bir erteleme yaşanması durumunda ek gevşeyici önlemler alınmasının gerekebileceğini ifade etti. Kararın ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

BOJ, para politikasında değişikliğe gitmedi

Kaynak: AA