BOJ, para politikasında değişikliğe gitmedi

21 Aralık 2017

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasını değiştirmedi ve yakın zamanda bir değişikliğe gideceğine dair işaret vermedi.

Banka, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirilerini yüzde 0 civarında ve kısa vadeli mevduat faizini yüzde eksi 0,10 seviyesinde tutma kararını 8'e karşı 1 oyla aldı.

BOJ yaptığı açıklamada, Japon ekonomisi için değerlendirmelerinde değişikliğe gitmedi, ülke ekonomisinin ılımlı bir hızla büyümekte olduğunu tekrarladı. Öte yandan tüketim için görüşlerini yükselten BOJ, "Tüketim ılımlı şekilde artıyor" ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, sermaye harcamalarının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Kuroda: Gevşek para politikası devam edecek

Karar sonrası basın toplantısı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yüzde 2 fiyat istikrarı hedefine doğru ivmeyi devam ettirmek için gerektiğinde politikada ayarlamalar yapabileceklerini söyledi.

Kuroda, "Enflasyon yüzde 2'nin üzerinde istikrar kazanana kadar gevşek para politikası devam ettirilecek. Tüketici fiyatlarının gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Ülke ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Kuroda, "İstikrarlı ekonomik büyüme 2018'de devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan Kuroda, yeni seçilecek BOJ Başkanı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BOJ kararları sonrası Asya piyasaları karışık