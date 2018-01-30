Küresel piyasalar Fed öncesi negatif

30 Ocak 2018

ABD'de dün açıklanan kişisel gelirler verisinin beklentilerin hafif üzerinde, kişisel harcamaların ise tahminlerin hafif altında artış kaydetmesinin ardından New York borsasında artan kâr satışlarıyla düşüşler görüldü.

Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,67, Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri artış eğilimini devam ettirerek yüzde 2,73 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri akışının ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak Euro Bölgesi 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verileri öncesinde dün negatif bir seyir izlendi. Tahvil faizleri yükselişini sürdürürken, euro/dolar paritesi, 4 gün devam eden yükseliş serisini sonlandırarak günü yüzde 0,29 azalışla 1,2384'ten kapattı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 yükseldi.

Nikkei, işsizlik verisi ile düştü

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışların öngörülerden güçlü artmasına karşın işsizlik verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerine çıkması sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşiş endeksi de yüzde 0,7 azaldı.

Kaynak: AA