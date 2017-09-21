Küresel piyasalar Fed sonrası karışık

21 Eylül 2017

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan eylül ayı toplantısı dün akşam sona erdi. FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranı yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutulurken, karar metninde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, ''Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı.'' ifadelerine yer verildi. Kasırgaların ekonominin gidişatını değiştirmeyeceğinin kaydedildiği metinde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bilgisi de verildi.

Fed kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendiren yatırımcıların dolar talebi artarken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dolar endeksi, dün yüzde 0,78 değer kazanarak 92,7'ye çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

BoJ'da faizlerde değişikliğe gitmedi

Kararları bugün açıklanan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, kararın 1'e karşı 8 oyla alınması dikkati çekti. Fed ve BoJ'un faiz kararının ardından dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 112'nin üzerine yerleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün yatay bir seyir izleyen pay piyasalarının bugün değer kaybeden eurodan pozitif etkilenebileceği belirtiliyor. Euro/dolar paritesi, dün Fed kararının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1,2030'dan 1,1860'a geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 geriledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

17.00 Euro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

17:00 ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi Ağustos

Kaynak: AA