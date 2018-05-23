Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

23 Mayıs 2018

Küresel piyasalar, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk iki işlem gününde karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandı.

ABD'de dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi 93,5-94,0 dar bandında yatay bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinden memnun olmadığını açıklamasının ardından risk iştahının azaldığını belirterek, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Trump, dünkü açıklamasında, Çin ile yürütülen müzakerelerle ilgili olarak, "Memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarında satış baskılarının artmasından önce kapanan pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Avrupa'da bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ve İngiltere'de enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde olacak.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin mayısta önceki aya göre düşüş kaydederek 52,5'e gerilemesi ve yenin dolar karşısındaki yükselişinin negatif etkisi ile Nikkei 225 endeksi, yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, nisan ayı konut satışlar

17.00 Euro Bölgesi mayıs ayı tüketici güven endeksi

21.00 ABD, Fed tutanakları

Kaynak: AA