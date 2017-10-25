Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

25 Ekim 2017

ABD ve Avrupa genelinde dün açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ve ABD'de şirket bilançolarının desteği pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenmesini sağladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,72 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'dan önce açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı ile ilgili haber ve açıklamalar piyasaların en önemli gündemi olarak öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,43 ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa tarafında, İspanya'da Katalonya krizi ile ilgili önemli gelişmelerin olabileceği perşembe günü öncesinde pay piyasaları dün çözümün bulunabileceği görüşünü fiyatladı. Dün İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,15 yükseldi. Analistler, İspanya'da hükümet ve Katalonya Özerk Yönetimi tarafından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, bugün İngiltere'nin büyüme verisinin de yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade etti.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.921 puanla 21 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kâr satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybıyla 21.700 puanın üzerinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrini sürdürdü.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında gelen tepki alımlarının güçlenememesiyle gün içinde gördüğü 107.995 seviyesinden düşüşe geçerek, günü yüzde 0,09 azalışla 107.206 puandan tamamladı. Hazine'nin düzenlediği ihaleler sonrasında gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,51'e kadar çıkarken, dolar/TL akşam saatlerinde 3,7591'i gördü. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7350 seviyesinde dengelendi. Analistler, şirket bilançolarının pay bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 107.200 ve 105.000 seviyelerinin destek, 108.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Almanya, ekim ayı IFO endeksleri

11.30 İngiltere, 2017 yılı 3. çeyrek GSYH

14.30 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi

14.30 Türkiye, ekim ayı kapasite kullanımı

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

Kaynak: AA