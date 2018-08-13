Küresel piyasalar satıcılı seyrediyor

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 96,4 ile 5 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon yüzde 2,9 ile beklentiyi karşılarken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,4 ile 2008 Eylül’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 değer kaybetti. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında, çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa tarafında, avrodaki değer kaybına karşın cuma günü borsalarda sert düşüşlerin etkili olduğu görüldü. Avro/dolar paritesi, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 1,14'ün altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,97 değer kaybetti.

Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,31 düşüş kaydetti.