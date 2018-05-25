Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

25 Mayıs 2018

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek veri gündemi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Çin ile ticaret görüşmeleri ile ilgili negatif açıklamalarının ardından dün de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını bildirmesi küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.

Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da dün yaptığı konuşmada "Eğer enflasyonun hızlanmaya başladığı görürsek, bu yıl dördüncü faiz artışına açık olurum" ifadesini kullanması sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,95-3,00 bandında yatay seyretti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan büyüme verisinin 1'inci çeyrekte yıllık yüzde 2,3 ile beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarında ise ekonomik büyümenin görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengelendiği, aynı zamanda ticaretteki korumacılık tehdidiyle ilgili aşağı yönlü risklerin daha belirgin hale geldiği bildirildi. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, euro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,17'nin hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 78,6 dolar, altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,9'luk artışın ardından sınırlı düşüşle 1.302,3 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Almanya, mayıs ayı IFO iş dünyası güven endeksi

11.30 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

Kaynak: AA