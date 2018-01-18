Küresel piyasalarda görünüm karışık

18 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ikinci kez yapılan oylamada 1'e karşı 22 oyla onaylandı. Senato Bankacılık Komitesi'nin ikinci kez onay verdiği Powell'ın adaylığının kısa süre içinde Senato Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan sanayi üretim verisinin aralıkta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası New York borsasında rekorlar kırıldı. Fed'in yayımlanan Bej Kitap Raporu'nda ise ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğine işaret edildi. Ülkedeki şirketlerin genel olarak 2018'e yönelik iyimser beklentiler taşıdığı vurgulanan raporda, kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri yasasının etkilerine de değinildi.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

New York borsası rekor yolculuğuna devam ediyor

Euro/dolar bir miktar gevşedi

Avrupa tarafında, dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyonunun aralıkta yüzde 1,4'e gerilemesinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,39 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi, dün 1,2322 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçse de 1,22'nin hemen üzerinde dengelendi.

Dolar, euro karşısında bir miktar toparlandı

Çin'de büyüme verisi bekleniyor

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisi yıllık yüzde 3,6 artarken, Çin'de saat 10.00'da açıklanacak büyüme verileri öncesi Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Asya pay piyasaları pozitif

Kaynak: AA