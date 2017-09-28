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Kuroda: Ekonomik büyüme sürdürülebilir

Kapsamlı teşvik programına devam ettiklerini vurgulayan BOJ Başkanı Kuroda, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olduğunu bildirdi.

Kuroda: Ekonomik büyüme sürdürülebilir
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Hauhiko Kuroda, ülkenin ekonomik büyümesinin kapsamlı ve muhtemelen yüksek derecede sürdürülebilir olduğunu söyledi.

BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefinden hala uzak olduğunu belirten Kuroda bunun için kapsamlı teşvik programına devam ettiklerini vurguladı. Menkul kıymetler şirketleri ile yıllık toplantısında konuşan Kuroda "Ekonominin büyümesine rağmen, fiyatlar zayıf olmaya devam ediyor" dedi.

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