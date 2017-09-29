"Kurumlar vergisi artışı bankalara sürpriz oldu"

29 Eylül 2017

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın 30. yılı kapsamında dün akşam gerçekleştirilen basın davetinde gündeme ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankalara getirilen kurumlar vergisi artışının kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Çünkü önceki açıklamalar kurumlar vergisinin düşürüleceği yönündeydi" ifadesini kullandı.

Aras, bütçe dengesi gelişmelerini de dikkate alarak hükümetin bu şekilde bir karar verdiğini belirterek, düzenlemelerin bankaya etkisi ile ilgili enine boyuna bir değerlendirmeyi ise henüz yapmadıklarını kaydetti.

"Kredi mevduat oranı belli seviyeye geldi"

Bankacılık sektörünün özkaynakları çok güçlü, sermaye yeterlilik rasyolarının da iyi bir düzeyde olduğunu belirten Aras, bu alanlarda bir sıkıntı olmadığını ancak kredi mevduat oranlarının belirli seviyelere geldiğine dikkat çekti.

"Kredileri bundan sonra büyütebilmek ne şekilde olacak sorusu daha önemli bir soru. Burada da tabi dış kaynak ön plana çıkıyor" diyen Aras, bankacılık sektöründe ilk çeyrekten itibaren yoğun olarak kullandırılmaya başlanan ve kredilerde anlamlı bir büyümeye neden olan KGF kredileri ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"KGF aslında bir ilaç, ekonomiye bir ilaç geldi, politik de bir ilaç, bankacılık sektörüne de ilaç geldi. Ama bu ilaç, bu bir kortizon. İyileştirici bir ilaç değil. Ekonomiyi ve kredileri büyüttü. Bir çarpan etkisi yarattı. Ama bundan sonra artık KGF yok, yatırıma dönük kredi teşvikleri doğru bir yaklaşım. Burada şunu gördük ki, kredi mekanizması ile verilen teşvik ekonomiye çok daha etkili oluyor. Yarın öbür gün, yatırımı teşvik edelim dediklerinde yine kredi mekanizması üzerinden bu yapıldığı taktirde çok daha etkili olur, yatırımlara da büyük bir hız gelebilir. KGF böyle bir deneyim kazandırdı."

"Bundan sonra kredi büyümesi için dış kaynak önemli"

Toplantıda konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu da KGF'nin Türkiye'deki faizlere anlamlı bir etkisi olduğunu ve mevduat faizlerinin yüzde 11'lerden 15'lere kadar tırmandığını belirterek, büyüme ortamında mevduat faizlerinin de yükseldiğini kaydetti.

Banka olarak 14 milyar lira civarında da KGF kredisi kullandırdıklarını da belirten Güzeloğlu, "Biz sektörün en hızlı büyüyen bankasıyız ama bunun sebebi KGF değil. En hızlı büyüdüğümüz için KGF'de de hızlı büyüdük" dedi.

Güzeloğlu, sektörde kredi mevduat oranlarının belli seviyelere geldiğini belirterek, kredilerin bundan sonra büyümesi için bankaların daha fazla dış kaynak getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yurt dışı borçlanmanın önü açılacak

Hükümetin yeni düzenlemeleri kapsamında türev ürünlerden BSMV'nin kaldırılmasının da doğru bir adım olduğunu ifade eden Güzeloğlu, bunun yurt dışı borçlanmanın da önünü açacak bir düzenleme olduğunu belirtti.

Güzeloğlu banka olarak kredi mevduat oranlarının yüzde 118 civarında olduğunu ve bu alanda yüzde 120'yi aşmak istemediklerini kaydetti.

"Katar krizinin bize etkisi olmadı"

Haziran başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kesmesinin ardından yaşananlar ve bunun Katar ortaklı bir banka olarak kendilerine etkileri ile ilgili ise de konuşan Güzeloğlu şunları söyledi:

"QNB Katar'ın en büyük bankası. Katar'ın diğer ülkelerle ihtilafları vs. oldu ancak bu belli bir durulma döneminde gibi görünüyor. Fakat bu dönemde QNB'nin bizden en ufak bir talebi olmadı, zaten olmasını da bekleyemeyiz. Biz Türkiye'de yerleşik ve BDDK'ya tabi faaliyet gösteren bir bankayız. Dolayısıyla, keyfi bir yardım etmek vs gibi bir şey yapmamız da mümkün değil. Zaten onların da bir talebi olmadı. Böyle ciddi bir ihtiyaç da olmadı. Bize herhangi bir etkisi olmadı."

Kaynak: Reuters