Lonca BİGG için son başvuru tarihi 19 Ocak

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Banka'nın teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, BİGG Programı için yeni dönem başvurularını kabul ediyor.

İTÜ Çekirdek ile yapılan iş birliği kapsamında yürütülen Lonca BİGG sürecinde girişimciler, hem Lonca Girişimcilik Merkezi'nin hem de İTÜ Çekirdek'in network'ünün yanı sıra gelişim gösteren projeleriyle Lonca'nın diğer desteklerinden de yararlanabiliyor. Lonca BİGG fırsatlarından yararlanmak isteyenler için 2023 yılı birinci grup başvuruları 19 Ocak'a kadar sürecek.

Yenilikçi fikirlere 450 bin TL'ye varan sermaye desteği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, genç girişimcilere ve yenilikçi fikirlere verdikleri desteği her geçen yıl artırdıklarını bildirdi.

Türkiye'de çok parlak fikre sahip girişimci gençlerin bulunduğunu aktaran Ortaköy, şunları kaydetti:

"Lonca Girişimcilik Merkezi ile gençleri yenilikçi fikirlerini destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak, gençlerimizin önünü açmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerle yüzlerce girişim gelişim imkanı yakaladı. TÜBİTAK'ın BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olarak başvuruları kendi platformlarımız üzerinden kabul ediyoruz. Verilecek 450 bin TL'ye kadar sermaye desteğiyle umuyoruz yenilikçi fikirler daha da büyümeyi başarır. Tüm genç girişimcileri Lonca BİGG'e başvurmaya davet ediyoruz."