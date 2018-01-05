Matriks, 15. yaşını yeni ürünleri ile kutluyor

05 Ocak 2018

Matriks, 15. yılını yeni teknoloji ve ürünleri ile kutlamaya hazırlanıyor.

Şirket, 2018 için hazırladığı ürünlerinin lansmanını 17 Ocak'ta Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın da katılacağı özel bir etkinlikle yapacak.

Şirketin yeni ürünü "Prime" hakkında bilgi veren Matriks Genel Müdür yardımcısı Cem Tutar, "Prime ekranı, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek geleceğe dönük tahminlerde bulunmaya çalışan yatırımcıların kullandığı göstergelerin değişim noktalarını tespit ediyor ve kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca, piyasaları ilgilendiren haberlerin fiyatlar üzerindeki etkisini de analiz ediyor" dedi.

Cem Tutar, Matriks'in bir diğer yeni ürünü olan "MatriksWebTrader" hakkında ise, "Kullanıcı sayfaları ve ayarları, sunucu katmanında saklanarak hangi cihazdan giriş yaparsanız yapın, kişiselleştirilmiş sayfalarınıza ulaşmanız sağlanıyor. MatriksWebTrader'ı müşterilerinin kullanımına açan banka ve aracı kurumlar, sistemi kurumlarına özel logo ve renklerle hızlıca özelleştirebiliyorlar" bilgisini verdi.

MatriksWebTrader, tüm işletim sistemleri ile uyumlu olması ve tüm tarayıcılarda çalışması sayesinde bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden piyasa verilerine erişim imkanı sağlıyor.

Öte yandan şirket, "Matriks Mobil IQ" ürünü ile yatırımcılara sesli komut ve 3 boyutlu sanal gözlük ile piyasaları izleme ve işlem yapma imkanı sağlıyor.