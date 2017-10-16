Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı

16 Ekim 2017

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu dolar tahmini 3.72 TL oldu. Eylül anketinde bu tahmin 3.63 seviyesindeydi.

Beklenti Anketinde katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,72 iken, bu anket döneminde yüzde 9,89 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketinin Ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,35 iken, bu anket döneminde yüzde 8,52 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,98 olarak gerçekleşti.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

"2017 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,22 iken, bu anket döneminde yüzde 1,31 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,50 ve yüzde 0,60 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,83 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,87 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,99 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 16,58 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 9,26'sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 16,67'sininn beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 40,74'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 14,81'inin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,72 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 59,17 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,87'sinin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 81,13'ünün beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

Faiz beklentisi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemi ile değişmeyerek yüzde 11,98 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi de bir önceki anket dönemi ile değişmeyerek yüzde 12,00 olarak gerçekleşmiştir.

DİBS beklentisi

2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,88, 11,79, 11,59, 11,34, 11,03 ve 10,77 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,73 iken, bu anket döneminde yüzde 11,11 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,56 ve yüzde 10,98 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,01 ve 8,03 olarak gerçekleşmiştir.

Dolar beklentisi

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken, bu anket döneminde 3,72 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,83 TL ve 3,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari açık beklentisi

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 38 milyar ABD Doları olmuştur. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 39,3 milyar ABD Doları ve 40,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Büyüme beklentisi

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 5,2'ye yükselmiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 4,0 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir."