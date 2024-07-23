Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği sürece ilişkin öngörüde bulundu. Başekonomist Hakan Aklar ve CEEMEA Başekonomisti Jeffrey Schultz’un hazırladığı rapor “Türkiye: Enflasyondaki düşüş 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü şekilde gerçekleşecek” adını taşıyor.

Raporda, TCMB'nin yüksek enflasyonla mücadele taahhüdünün muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında karşılığını alacağı kaydedildi. BNP Paribas ayrıca, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar keskin bir düşüşle yüzde 40'a düşmesini bekliyor.

Enflasyonun keskin bir şekilde düşmesini beklemek için birkaç neden olduğunu söyleyen ekonomistler bu nedenleri şöyle sıraladı:

* Öncelikle üretici fiyatları, maliyet baskılarının azaldığını gösteriyor. Yıllık ÜFE ile TÜFE enflasyonu arasındaki fark bir yılı aşkın süredir negatif seyrediyor. Altı aylık TÜFE enflasyonu geçen yılın sonundan bu yana düşüş eğiliminde olup, maliyetlerdeki düşüş ve fiyatlar üzerindeki talep baskısının azalmasına işaret etmektedir. Enflasyonun ana eğilimi (mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon) son dönemde düşüş eğilimine girmiştir.

Dolar/TL yıl sonunda 36 seviyesinde işlem görecek

''Daralan cari açığın ve artan sermaye girişlerinin TL'nin gerçek efektif değerlenmesine yardımcı olması gerekiyor” değerlendirmesinin yapıldığı raporda, yıl sonunda Dolar/TL'nin 36 seviyesinde işlem göreceği tahmini yer alıyor.

Raporda, daralan cari açık, güçlü sermaye girişleri ve belirgin ters dolarizasyon sayesinde TCMB'nin döviz rezerv birikiminin devam etmesinin beklendiği kaydedilirken, faiz indirimlerinin 2024'ün 4. çeyreğinden itibaren başlayabileceği belirtildi. Ayrıca, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar 10 puan düşürerek yüzde 40 seviyesine indirebileceği açıklandı.