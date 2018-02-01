Merkez Bankası rezervleri 2.8 milyar dolar arttı

01 Şubat 2018

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 26 Ocak ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 213 milyon dolar artarak 91 milyar 392 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak ile biten haftada 89 milyar 179 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 588 milyon dolar artışla 24 milyar 753 milyon dolardan 25 milyar 341 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 801 milyon dolar artışla 113 milyar 932 milyon dolardan 116 milyar 733 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA