Merkez Bankasından medya semineri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekonomi Muhabirleri Derneğinin (EMD) iş birliğiyle Ankara'da medya semineri düzenledi.

JW Marriott Otel'deki seminerde Merkez Bankası yöneticileri ve çalışanları, bankanın kurumsal yapısı, para politikası çerçevesi, Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen yapısal ekonomik araştırma ve reel sektörü dinleme çalışmaları, bankanın piyasa işlemleri gibi konularda gazetecileri bilgilendirdi.

Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından ekonomi muhabirlerinin katıldığı seminerde basın mensupları, Merkez Bankası hakkında merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu.

Seminer, Merkez Bankasının iletişim stratejisi çerçevesinde son dönemde attığı adımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan seminer, bankanın açıklamalarının ve yayımladığı verilerin daha iyi yorumlanabilmesi, ilgili haberlerin kamuoyuna daha açık ve anlaşılır olarak sunulabilmesini amaçlıyor.