Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasayı nasıl etkiler? Dolar, altın ve borsanın tepkisi ne olur?

Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak kritik faiz kararına odaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Mekrez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Piyasada genel beklentisi TCMB'nin bugün indirim döngüsüne 250 baz puan ile başlaması yönünde oluşuyor.

Peki Merkez'in faiz kararı dolar/TL, gram altın ve Borsa İstanbul'u nasıl etkiler?

Faiz kararı borsayı nasıl etkiler?

Uzmanlar, PPK’dan 250 – 350 baz puan arasında bir faiz indirimi ve karar metninde de faiz inidiriminin devamına yönelik sinyaller gelirse Borsa İstanbul’da da olumlu seyrin sürmesini beklediğini belirtiyor.

Ancak daha düşük bir faiz indirimi veya ilerleyen döneme dair temkinli söylemlerin ise borsada kâr satışları getirebileceği belirtiliyor.

Bu hafta 10.600 puan bandında dengeli bekleme modunda olan Borsa İstanbul'da 10.800/11.000 bölgesinin ilk direnç, 10.300/10.400 bölgesinin ise ilk destek alanı olduğu belirtiliyor.

Dolar/TL faiz kararının ardından nasıl tepki verir?

Diğer bir yandan dolar yatırımcısı da faiz kararının dolar/TL'yi nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Hem küresel hem de iç siyasi gelişmelere bağlı olarak hareket eden dolar/TL bu sabah güne 40,45 seviyesinde başladı. TL'nin yıl başından beri kaybı ise yaklaşık yüzde 12.5 seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi ise üç gündür düşüş eğiliminde hareket ediyor. Endeks bugün yüzde 0.02 düşüşle 97, 173 seviyesine geriledi. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin artırdığı gümrük vergisi tehditleri ve Fed’e faiz oranlarını düşürmesi için artan siyasi baskı nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı dolar/TL'nin yönünde belirleyici olacak.

Uzmanlar, dolar/TL'de yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 40,50 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip ederken, düşüş durumunda ise 40,30 seviyesinin takip edileceğini belirtiyor.

Faiz kararı piyasa beklentisine paralel gelirse kurda çok büyük bir oynama yaşanmayacağı da belirtiliyor.

Faiz kararı gram altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Küresel piyasalarda, tarife gerilimlerinin yumuşaması yatırımcıların güvenli liman arayışını azalttı.

Bu durum yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine yol açtı ve altının kısa vadeli cazibesini zayıflattı.

Ancak ABD Doları’nın zayıf seyri de altın fiyatlarını destekleyerek aşağı yönlü hareketin kısıtlı kalmasını sağlıyor.

Ons altın bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,40 düşüşle 3 bin 373 dolardan hareket ediyor.

Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde 0,34 düşüşle 4 bin 392 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatlarının yönünde dolar/TL kuru ve ons altın fiyatları etkili olacak.