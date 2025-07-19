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Goldman Sachs’tan Merkez Bankası için sürpriz faiz tahmini: Piyasadan ayrıştı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki toplantısında piyasa beklentisinin üzerinde, 350 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördü. Analistler, olumlu makroekonomik göstergelere dikkat çekerken, siyasi belirsizliklerin risk oluşturduğunu da vurguladı.

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Goldman Sachs’tan Merkez Bankası için sürpriz faiz tahmini: Piyasadan ayrıştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararına sayılı günler kala  ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs TCMB'ye dair faiz indirimi beklentisini açıkladı.

Goldman Sachs analistleri, ortaya çıkan risklere rağmen olumlu makroekonomik göstergeleri gerekçe göstererek TCMB'nin 24 Temmuz toplantısında piyasa konsensüsünden daha agresif bir faiz indirimi yapacağını öngördü.

Piyasa oluşan genel 250 baz puanlık beklentiye karşın ABD'li banka 350 baz puan faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.

Risklere de değindiler

Bankanın ekonomistleri, tahminlerini çevreleyen risklerin, özellikle son politika değişiklikleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle daha küçük bir kesintiye doğru eğimli olduğunu da belirttiler.

Analistler , "TL mevduatlara uygulanan stopaj vergisindeki artış ve devam eden siyasi belirsizlik nedeniyle tahminimize yönelik risklerin daha küçük bir indirimden yana olduğunu görüyoruz" dedi.

Bununla birlikte, ekip mevcut ekonomik koşulların parasal genişlemenin hızında önemli bir yavaşlama gerektirmediğini vurguladı. "Dezenflasyon, rezerv toparlanması ve sınırlı dolarizasyondan oluşan temel zemin beklentimizi destekliyor" denildi.

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Kaynak: ForInvest