Merkez Bankasının rezervleri arttı

15 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 9 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287 milyon dolar artışla 69 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 2 Kasım ile biten haftada 69 milyar 185 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 47 milyon dolar azalarak 18 milyar 957 milyon dolardan 18 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 240 milyon dolar yükselişle 88 milyar 142 milyon dolardan 88 milyar 382 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA