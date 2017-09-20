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Merkezi yönetim brüt borç stoku 820,5 milyar TL

Hazine, merkezi yönetim brüt borç stokunun ağustos itibarıyla 820,5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 820,5 milyar TL
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla 820,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 513,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 307,2 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine Alacak stoku ise aynı dönemde 17,6 milyar TL oldu. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 12 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait.

2017 Ağustos ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,2 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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