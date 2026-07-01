Metallerde satış dalgası: Alüminyumda dört ayın en düşüğü

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Londra Metal Borsası'nda işlem gören baz metaller, fonların pozisyonlarını azaltması, ABD faizlerine ilişkin endişeler ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle geriledi.

Doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek seyretmesi de dolar cinsinden fiyatlanan metallere yönelik baskıyı artırdı.

Alüminyum dört ayın en düşük seviyesinde

Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 düşüşle ton başına 3 bin 48,50 dolara gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Bakır yüzde 2 değer kaybederek ton başına 13 bin 110 dolara indi. Çinko da yüzde 2 düşüşle ton başına 3 bin 482 dolara geriledi.

Kurşun fiyatları yüzde 0,27 azalarak ton başına 1.870 dolar olurken, kalay yüzde 2 kayıpla ton başına 50 bin 505 dolara düştü.

Baz metaller genelinde satış baskısı etkili olurken, nikel diğer metallerden ayrıştı. Nikel fiyatı yüzde 0,3 artarak ton başına 16 bin 340,50 dolara çıktı.

Fonlar pozisyon azalttı

Piyasalardaki satışlarda, ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik riskler nedeniyle fonların pozisyon azaltması etkili oldu.

Güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri, sanayi metalleri üzerinde ek baskı oluştururken, Çin imalat sektörünün üst üste yedinci ay büyüme kaydetmesi fiyatlara sınırlı destek sağladı.