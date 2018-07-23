Migros ve Kipa birleşmesinde ayrılma akçesi 2.56 TL
Migros ve Kipa'nın Migros bünyesinde birleşmesinde 1 TL nominal pay için ayrılma akçesi 2.56 TL olacak.
Migros ve Kipa'nın Migros bünyesinde birleşmesi işleminde 1 lira nominal bedelli pay için ayrılma akçesi 2.56 lira olarak belirlendi.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre, SPK tarafından verilen onay kapsamında pay değiştirme oranı 0.06045 olacak.
Kipa hisseleri günün ilk yarısını yüzde 4.20 primle 2.48 liradan, Migros hisseleri yüzde 7.12 primle 20.46 liradan tamamladı.