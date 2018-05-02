Mobius: Piyasada yüzde 30-40 düzeltme olabilir

02 Mayıs 2018

Mobius Capital Partners kurucu ortağı Mark Mobius, piyasalarda önemli bir düzeltme olabileceğini söyledi.

ABD'de 2009 yılından bu yana boğa piyasası yaşanmakta olduğuna işaret eden Mark Mobius, bunun bir düzeltme beklemek için neden oluşturduğunu vurguladı.

"Yüzde 30-40 bir düzeltme mantıksız değil" diye konuşan Mobius, "Ben bunu öngörmüyorum, ancak bunun için hazır olmamız gerektiğini söylüyoruz. ABD'de 2009'dan bu yana boğa piyasasında olunması düzeltme için bir neden" dedi.

Mobius, "Bir ateşleyicinin faiz oranlarında devam eden artışlardan geleceğine inanıyorum. Fed kesinlikle bu yolda ilerliyor. Fed harekete geçtiğinde, herkes bu yönde hareket etmeli" diye konuştu.

Politika değişikliklerinin piyasalar üzerine potansiyel etkisine de işaret eden Mobius, "Her hangi bir olay bir tetikleyici olabilir.Ancak en önemlisi, biz bu boğa piyasasının bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz" dedi.