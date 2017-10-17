Moody's: İtalyan bankaları için negatif görünüm sürüyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalyan bankacılık sistemindeki negatif görünümün bilançolardaki kırılganlığı yansıttığını belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's , İtalya bankacılık sistemi için negatif görünümü devam ettirdiğini bildirdi.
Yaptığı değerlendirmede, İtalya bankacılık sistemi için negatif görünümün, ülke bankaları üzerinde bilançolarındaki sorunlu kredileri azaltmaları yönündeki baskıdan kaynaklı olarak devam eden kırılganlığı yansıttığını bildirdi.
Moody's 2018'de İtalyan bankalarını sorunlu kredilerinde artışın daha düşük olmasını ve bunun kredilerden yazılan zararları azaltmasını ve karlılığı desteklemesini beklediklerini vurguladı.
Moody's raporunda İtalya ekonomisinin 2018 yılında yüzde 1,3 büyümesini beklediğini de ifade etti.