Moody's'ten not açıklaması

02 Ekim 2017

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bütçe gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artırarak kredi notu üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Moody's tarafından bugün yayımlanan araştırma notunda OVP'deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefi "iyimser" olarak nitelendirilerek, "Bu nedenle gelirlerin geride

kalması sonucu dönem boyunca devletin brüt yıllık borçlanma gereksiniminin belirgin olarak artacağını... düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

Not şöyle devam etti:

"Sonuç olarak OVP'de çerçevesi çizilen harcamalar genel devlet borcunu artırarak Türkiye'nin kredi notunun temel desteklerinden olan mali güç üzerinde baskı yaratacak. Kredi notu açısından olumsuz" denildi.