Morgan Stanley: Bitcoin daralıyor

25 Aralık 2017

Morgan Stanley analisti James Faucette, Bitcoin'in gerçek değerinin aslında sıfır olabileceğini belirtti.

Bankanın konuya ilişkin raporunda değerlendirmelerde bulunan Faucette, "Bitcoin, para birimi gibi değerlendirilemez. Bitcoin, dijital altına benzetilebilir fakat altının tersine asli bir kullanımı yok" dedi.

Bitcoin'in daraldığını savunan Faucette, "Bitcoin'in son 30 günlük ortalama günlük işlem hacmi 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Döviz piyasasının ise 5.4 trilyon dolar. Bitcoin için tahmini günlük alım hacmi 300 milyon dolardan daha az" diye konuştu ve tüm bunların Bitcoin'in kabul görmediği ve daraldığını gösterdiğini ifade etti.

Faucette, "Eğer hiç kimse bu ödeme teknolojisini kabul etmezse, o halde değeri sıfır olur" yorumunda bulundu.