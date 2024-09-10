Morgan Stanley paylaştı: AMB faiz indirimlerine hız verirken Euro'da düşüş beklentisi

Morgan Stanley, AMB’nin tökezleyen ekonomiyle başa çıkmaya çalıştığı bir ortamda faiz indirimine hız vermesiyle Euro'nun aylar içinde dolar karşısında değer kaybedeceği öngörüsünü paylaştı.

G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e verdiği röportajda, Euro'nun yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşmesini beklediğini ve bunun da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı anlamına geldiğini belirtti.

Daha önce New York Fed’de çalışmış olan Adams, "Piyasanın AMB'nin şu anda fiyatlandırılandan daha derin ve daha hızlı indirimler yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var. Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir" dedi.

Siyasi belirsizlik

Avrupa'daki artan siyasi belirsizlik, artık Euro'da bir düşüş eğilimi olduğuna dair inancı artırıyor. Son aylarda Fransız siyaseti üzerinde yoğun bir ilgi olsa da Adams, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı için eşit derecede endişe verici olduğunu düşünüyor.

Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir zamanda siyasi risk primleri ve belirsizliğin arttığını söyleyen Adams, "Bu faktörlerin her ikisi de yatırımcıların bölgeye sermaye yatırmaya daha az istekli olacağını gösteriyor" dedi.

Öte yandan para piyasaları şu anda bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, ABD'de ise yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir indirim bekleniyor.