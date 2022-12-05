N Kolay ve Yataş’tan yeni kampanya

N Kolay, Yataş Grup’un tüm markalarında (Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy) geçerli olmak üzere, yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Peşin fiyatına 6 aya kadar vade ile dosya masrafsız olan bu krediden, 20 bin TL’ye kadar istenen tutarda faydalanılabiliyor. N Kolay’ın dijital başvuru akışı sayesinde kısa sürede sonuçlanabilen kredi kampanyası, Yataş Grup’un tüm Türkiye’deki yaygın bayi ağı ile milyonlara ulaşıyor.

"Yataş Grup ürünlerini faizsiz ve dosya masrafsız krediyle, tüketicilerle buluşturuyoruz”

Uzun yıllardır iş ortağı oldukları Yataş Grup ile böyle büyük bir kampanya başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, “Yeni nesil bankacılık çözümleriyle hayatı kolaylaştıran dijital bankamız N Kolay’ın N Kolay Taksit çatısı altında sunduğu alışveriş kredileri yolculuğunda her daim iyi bir iş ortağı olan Yataş Grup ve tüm alt markaları ile 2015’ten bu yana çalışıyoruz. Yüzde sıfır faizli ve dosya masrafsız kredimiz sayesinde bu iş birliğimizi daha da güçlendirmekten mutluyuz, iddialı kampanyalarla tüketicilerimizi Yataş Grup’un kaliteli ürünleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.