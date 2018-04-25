Nasdaq: Dijital para borsası olmayı değerlendiririz

25 Nisan 2018

Nasdaq CEO'su Adena Friedman, ortam olgunlaştığında Nasdaq'ın Bitcoin gibi kripto paraların alım-satımları, ticaretleri için bir platform haline gelmeye açık olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Friedman, "Zamanı geldiğinde Nasdaq kesinlikle bir kriptopara borsası haline gelmeyi değerlendirecek. İnsanlar daha fazla düzenlenmiş, denetlenmiş bir piyasaya hazır olduklarında, 'zamanı geldi' diyeceğiz" dedi.

Dijital paraların var olmaya devam edeceklerine inandığını, meselenin ortamın olgunlaşmasının ne kadar zaman alacağı olduğunu ifade eden Friedman, "Dijital paralar için düzenli, denetim altında bir piyasa sağlamak istiyor muyuz diye kendimize sorma noktasına geldiğimizde, kesinlikle bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA