NATO İnovasyon Fonu yatırım faaliyetlerine başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu kapsamda NATO İnovasyon Fonu yetkililerini kabul etti.

Kacır, görüşmede, Türkiye’nin son 20 yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, “Derin teknoloji startuplarımız, ittifakın güvenliği açısından kritik ürün ve teknolojileri geliştirebilecek yetkinlikte. NATO İnovasyon Fonu yetkililerini hem doğrudan startuplarımıza hem de girişim sermayesi fonlarımız aracılığıyla Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Girişim sermayesi fonlarına yatırım

İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek ve teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar avro büyüklüğündeki fon, dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük derin teknoloji fonu olma özelliğini taşıyor.

Türkiye adına, NATO İnovasyon Fonu’na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon euro finansman sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 ülke içinde fonun 6’ncı büyük ortağı konumunda.

Bakanlık, fonun performansının ve yatırımlarının izlenmesinden sorumlu olacak, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına katkıda bulunacak.

NATO İnovasyon Fonu, ittifakın güvenliğinde kritik önemi bulunan yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, otonom ve robotik sistemler, kuantum, biyoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri imalat, enerji ve uzay alanlarında kritik teknolojileri geliştiren startuplara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak.