Net Turizm borsadan çıkıyor

19 Ekim 2017

Net Holding geçtiğimiz ay Net Turizm ile birleşme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları bitirmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunmuştu. Birleşme işlemi yarın gerçekleşecek ve Net Turizm'in payları Net Holding'e devrolacak. Bu nedenle Borsa İstanbul'da işlem gören Net Turizm hisseleri yarın itibariyle borsa kotundan çıkarılacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda yer alan açıklamasında, "Borsamızca Net Holding tarafından devralınarak birleşen Net Turizm ile ilgili olarak, Net Turizm ortaklarına verilecek Net Holding paylarının dağıtım tarihinde, Net Turizm'in borsa kotunda bulunan paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Net Holding'in bugünkü özel durum açıklaması ile ilan edilen 20 Ekim'de Net Turizm paylarının borsa kotundan çıkarılmış olacağı belirtilerek, buna bağlı olarak da Net Turizm paylarının yarından itibaren işlem görmeyeceği bildirildi.