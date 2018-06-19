Net UYP, 431 milyar dolar açık verdi

19 Haziran 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, 2018 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıklarının, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında artışla 234 milyar dolar, yükümlülüklerinin ise yüzde 3,8 oranında azalışla 665,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –458,7 milyar dolar iken 2018 Nisan sonunda –431,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net UYP, mart ayında - 443 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 112 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 oranında azalışla 72,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 oranında azalışla 29,7 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 16 oranında azalışla 159 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında azalarak 170,6 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında azalışla 44,5 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,8 oranında azalışla 29,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 45,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 335,7 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,6 oranında artışla 38,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 12,4 oranında artarak 14,7 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artışla 94,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,9 oranında artışla 112,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."