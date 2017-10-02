New York borsası alıcılı açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Haftaya yükselişle başlayan New York borsalarında açılışın ardından Dow Jones Sanayi Endeksi 28,47 puan (yüzde 0,13) artışla 22.433,56 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 2,05 puan (yüzde 0,08) değer kazanarak 2.521,41 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,92 puan (yüzde 0,17) artışla 6.506,88 puana yükseldi.
New York borsasında, ABD'nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından işlemlere başlandı.
Kaynak: AA