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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 31,88 puan (yüzde 0,14) azalarak 22.841,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,31 puan (yüzde 0,17) düşüşle 2.550,93 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,04 puan (yüzde 0,18) değer kaybıyla 6.591,51 puana düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 arttı. "Manşet enflasyon" şeklinde de tanımlanan verinin aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması bekleniyordu.

ABD'de perakende satışlar ise eylülde yüzde 1,6 artarak yüzde 1,7 seviyesindeki beklentinin hafif altında kaldı.

Kaynak: AA

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