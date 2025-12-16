New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalışla 48.380,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 6.800,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 22.981,81 puana indi.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanan istihdam verilerinin ardından pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam kasım ayında 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ancak istihdamın ekim ayında 105 bin kişi azaldığı hesaplanırken, ağustos ve eylül ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda yüzde 4,6'ya yükselerek Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan veriler ise özel sektör istihdamının 29 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 250 kişi arttığını gösterdi.

Analistler, verilerin, hükümetin kapalı olduğu ekim ayında istihdamda görülen düşüşün ardından kasımda toparlanmaya işaret ettiğini, ancak ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda iş gücü piyasasına ilişkin zayıf bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de perakende satışlar ekimde yüzde 0,1'lik artış beklentilerinin aksine değişmedi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 26 seviyesinde fiyatlanıyor.