New York borsası Fed öncesi karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 49.163,78 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.131,61 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalarak 24.606,52 puana indi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve yapay zekaya dair endişelerin yeniden artmasıyla dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD/İsrail–İran savaşında iki ay geride kalırken, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmazda olduğu görülüyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine "sıcak bakmadığı" öne sürülmüştü.

Trump'ın İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlık yapmak için danışmanlarına talimat verdiği de iddia edildi.

Bölgede gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, enerji arzına yönelik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4,1 artışla 115,9 dolara tırmandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,9 artarak 103,9 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Resmi görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü para politikası toplantısının ardından resmi olarak başkan sıfatıyla son mesajlarını vermesi bekleniyor.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu yoğunlaşırken, Starbucks'ın hisseleri şirketin yıllık kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Finansal hizmetler şirketleri Visa'nın hisseleri de şirketin yıllık kazanç beklentisini yukarı yönlü revize etmesiyle yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet'in bugün piyasaların kapanışının ardından açıklayacakları finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.