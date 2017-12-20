New York borsası günü düşüşle tamamladı
New York borsası, vergi reformunun ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın günü düşüşle tamamladı.
New York borsası, vergi tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından düşüşle kapandı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 37,45 puan (yüzde 0,15) azalışla 24.754,75 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,69 puan (yüzde 0,32) kayıpla 2.681,47 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,91 puan (yüzde 0,44) değer kaybederek 6.963,85 puana indi.
Güne alış ağırlıklı başladıktan kısa süre sonra negatife dönen endeksler, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesine rağmen kayıplarını korudu.
Analistler, haftaya rekorla başladıktan sonra gerileyen endekslerdeki dalgalı seyrin uzun sürmeyeceğini öngörüyor.
Kaynak: AA