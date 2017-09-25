New York borsası haftaya düşüşle başladı
New York borsasında endeksler güne düşüşle başladı. Uzmanlar, ABD'nin aralarında İran, Kuzey Kore ve Venezuela'nın da bulunduğu bazı ülke vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmesinin yatırımcıyı kaygılandırdığına işaret etti.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 8,72 puan (yüzde 0,04) düşüşle 22.340,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,56 puan (yüzde 0,10) azalışla 2.499,68 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,43 puan (yüzde 0,43) değer kaybıyla 6.399,49 puandan açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve seyahat kısıtlamaları getiren kararına işaret eden uzmanlar, bunun yatırımcılarda endişe yarattığını vurguladı.
Kaynak: AA