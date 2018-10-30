New York borsası "karışık" açıldı
New York borsası güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 21,49 puan (yüzde 0,09) artışla 24.464,41 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,91 puan (yüzde 0,11) azalışla 2.638,34 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,17 puan (yüzde 0,41) düşüşle 7.021,12 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,91 puan (yüzde 0,11) azalışla 2.638,34 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,17 puan (yüzde 0,41) düşüşle 7.021,12 puana geriledi.
Kaynak: AA