New York borsası 'karışık' kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
New York borsası kapanışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 9,64 puan (yüzde 0,04) düşüşle 22.349,59 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,62 puan (yüzde 0,06) artışla 2.502,22 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,23 puan (yüzde 0,07) yükselişle 6.426,92 puana ulaştı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri yüzde 0,1'er prim yaptı.
Kaynak: AA