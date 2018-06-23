New York borsası "karışık" kapandı
Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 8 işlem günü üst üste düşüşü sona erdi.
New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 119,19 puan (yüzde 0,47) artışla 24.580,89 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 5,12 puan (yüzde 0,19) artışla 2.754,88 puana yükseldi.
Böylece, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 8 işlem günü üst üste düşüşü sona ermiş oldu.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 20,13 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.692,82 puana geriledi.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,9, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,9 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,7 düşüş gösterdi.
Kaynak: AA