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New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası karışık kapandı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 7,66 puan (yüzde 0,03) düşüşle 25.326,16 puana geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 13,86 puan (yüzde 0,49) artışla 2.827,22 puana ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 95,40 puan (yüzde 1,24) artışla 7.802,69 puana yükseldi.

Bugün TSİ 18.49'da piyasa değeri 1 trilyon dolara tırmanan Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, firmanın hisseleri günü yüzde 2,9 primle tamamladı. 

Kaynak: AA

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