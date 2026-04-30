New York borsası karışık seyirle açıldı

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD’nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Axios haber platformunda yer alan haberde ise ABD'li komutanların ABD/İsrail-İran savaşına yönelik yeni askeri seçenekler hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a bugün brifing vereceği iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde de ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar dolayısıyla diğer ülkelere gemilerin bölgeden geçişini sağlayacak yeni bir uluslararası koalisyon kurulması için çağrıda bulunduğu öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enerji arzına yönelik riskleri yüksek tutmaya devam ederken, petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,7 azalışla 113,7 dolara inerken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,5 azalarak 104,2 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yatırım, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışların etkisiyle yüzde 2 büyüse de büyüme hızı beklentilerin altında kaldı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 artarken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselerek beklentilere paralel seyretti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 189 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıkladı.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, ilk çeyrekte geliri ve karının piyasa beklentilerini aşmasının ardından yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Amazon'un hisseleri ise şirketin geliri ve karının beklentileri geride bırakmasıyla yüzde 3'ten fazla yükselse de açılışın ardından negatife döndü.

Meta ve Microsoft'un hisseleri de şirketlerin gelir ve karlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüksek sermaye harcaması planlarının etkisiyle sırasıyla yüzde 7 ve 3'ün üzerinde değer kaybetti.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin yıllık kar beklentisini yükseltmesiyle yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

İş makineleri üreticisi Caterpillar'ın hisseleri de beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 6'ya yakın değer kazandı.