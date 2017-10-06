New York borsası karışık seyirle kapandı

06 Ekim 2017

New York borsasında endeksler, ABD'de tarım dışı istihdamın "sürpriz" şekilde düşüş göstermesinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 1,72 puan (yüzde 0,01) düşüşle 22.773,67 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,74 puan (yüzde 0,11) azalışla 2.549,33 puana geriledi.

Böylece, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin 6 işlem günlük, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin de 8 işlem günlük kazanç serisi sona ermiş oldu.

Öte yandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,82 puan (yüzde 0,07) değer kazanarak 6.590,18 puandan kapandı ve 9 işlem günü art arda günü kazançlarla tamamladı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, tarım harici sektörlerde eylül ayında 33 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Verinin 80 bin artış göstermesi bekleniyordu. İstihdam kaybında Harvey ve Irma kasırgalarının etkili olduğu belirtilirken, özellikle restoran sektöründe 105 bin çalışanın işini kaybetmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA