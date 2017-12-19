New York borsası Nasdaq hariç yükselişle açıldı

19 Aralık 2017

New York borsası, vergi paketinin Kongre’den geçeceğine yönelik iyimserlikle Nasdaq Teknoloji Endeksi hariç yükselişle açıldı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,73 puan (yüzde 0,16) artışla 24.831,93 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,40 puan (yüzde 0,09) kazançla 2.692,56 puana yükseldi. Öte yandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi 3,48 puan (yüzde 0,05) değer kaybederek 6.991,28 puana geriledi.

Analistler, Cumhuriyetçilerin geçen cuma açıkladıkları ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentilerin küresel hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdığına işaret ediyor.

Diğer taraftan, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşarak sanayi, finans ve perakende hisselerine yönelmesinde yasalaşmaya adım adım yaklaşan vergi paketinin etkili olduğu belirtiliyor. Buna gerekçe olarak, teknoloji şirketlerinin mevcut durumda diğer sektörlere kıyasla daha az vergi ödemesi nedeniyle yeni vergi indirimlerinden diğer şirketler kadar yararlanamayacak olması gösteriliyor.

Kaynak: AA