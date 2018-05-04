New York borsası 'ralli yaparak' kapandı
Haftalık bazda Dow Jones ve S&P 500 yüzde 0,2 düşerken, Nasdaq yüzde 1,3 yükseldi.
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazançlarla haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 332,36 puan (yüzde 1,39) artışla 24.262,51 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 33,69 puan (yüzde 1,28) yükselişle 2.663,42 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 121,47 puan (yüzde 1,71) yükselerek 7.209,62 puana ulaştı.
Teknoloji devi Apple'ın hisseleri bugün yüzde 3,9 prim yaparken, Microsoft hisseleri yüzde 1,2 yükseldi. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 2,4 artış kaydetti.
Haftalık bazda Dow Jones ve S&P 500 Endeksleri yüzde 0,2 düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,3 yükseldi.
Kaynak: AA