New York borsası rekorla başladı
Haftanın ilk işlem gününde New York borsasındaki üç endeks de rekor tazeledi.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe rekor seviyelerden başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,60 puanlık (yüzde 0,23) artışla 22.925,32 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 5,08 puanlık (yüzde 0,20) yükselişle 2.558,25 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,49 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.624,29 puana çıktı.
Böylece her 3 endeks, güne rekor seviyelerden başlamış oldu.
Kaynak: AA