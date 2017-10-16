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New York borsası rekorla başladı

Haftanın ilk işlem gününde New York borsasındaki üç endeks de rekor tazeledi.

New York borsası rekorla başladı
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New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe rekor seviyelerden başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,60 puanlık (yüzde 0,23) artışla 22.925,32 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 5,08 puanlık (yüzde 0,20) yükselişle 2.558,25 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,49 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.624,29 puana çıktı.

Böylece her 3 endeks, güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

Kaynak: AA

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